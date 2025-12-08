Η Μαρία Μάρκου, γνωστή ως η «γυναίκα με τα μαύρα» από το τηλεπαιχνίδι The Chase, φιλοξενήθηκε το πρωί της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου στην εκπομπή Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά.

Η ίδια μίλησε για τη δυναμική της προσωπικότητα, εξηγώντας ότι επιλέγει πότε και με ποιον θα είναι δυναμική, ενώ με τον σύντροφό της αφήνεται και δείχνει την πιο τρυφερή πλευρά της.

Τόνισε ότι ποτέ δεν έχει αναλάβει τον ρόλο της «μαμάς» σε σχέση, θεωρώντας πως κάτι τέτοιο δεν είναι υγιές.

Η Μαρία αναφέρθηκε επίσης στην πολιτική, λέγοντας πως έχει σκεφτεί ενδεχόμενη ενασχόληση, αλλά αφήνει τον χρόνο και τη λογική να καθοδηγούν τις αποφάσεις της.

Παρά τις προτάσεις που έχει δεχθεί, παραμένει προσεκτική και χαμηλών τόνων, εκτιμώντας προσωπικότητες όπως ο Τσίπρας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Παύλος Γερουλάνος, ενώ σχολίασε τα χαρακτηριστικά που της αρέσουν σε ανθρώπους με αστική ευγένεια και σταθερότητα.

Τέλος, εξήγησε πως η συμμετοχή της στο The Chase προέκυψε από αίτηση για το παιχνίδι, η οποία εξελίχθηκε σε συνέντευξη με πολλές ερωτήσεις, σαν ένα προσομοιωμένο παιχνίδι.

Μαρία Μάρκου: Αποκαλύπτει όλη την αλήθεια πίσω από το παρατσούκλι «Η γυναίκα με τα μαύρα» στο The Chase