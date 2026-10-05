Μαρία Ματσούκα: Σπάνια οικογενειακή έξοδος με τον Θέμη Γιαννίτσα και τον 5χρονο γιο τους

Η Μαρία Ματσούκα και ο Θέμης Γιαννίτσας προτιμούν να κρατούν την οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γι’ αυτό και οι κοινές εμφανίσεις τους με τον γιο τους δεν είναι ιδιαίτερα συχνές.

Αυτή τη φορά, οι δυο τους απόλαυσαν μαζί με το παιδί τους τη βραδιά που ήταν αφιερωμένη στην τέχνη και δεν αρνήθηκαν να ποζάρουν οικογενειακώς στον φωτογραφικό φακό.

Για την έξοδό της, η Μαρία Ματσούκα επέλεξε ένα κομψό σύνολο σε σκούρες αποχρώσεις. Συνδύασε μαύρο δερμάτινο jacket και σκουρόχρωμο τζιν παντελόνι σε φαρδιά γραμμή, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με μαύρα παπούτσια.

Στο πλευρό της, ο Θέμης Γιαννίτσας κινήθηκε σε πιο casual ύφος, επιλέγοντας μπλε t-shirt και σκουρόχρωμο παντελόνι με αθλητικά παπούτσια.

Χαμογελαστοί και ευδιάθετοι, η Μαρία Ματσούκα και ο Θέμης Γιαννίτσας πόζαραν μαζί με τον γιο τους μπροστά από τα έργα της έκθεσης, χαρίζοντας στον φωτογραφικό φακό ένα σπάνιο οικογενειακό στιγμιότυπο.

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