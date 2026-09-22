Δεκατρείς ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, περιμένοντας απαντήσεις για όσα συνέβησαν.

Μιλώντας τηλεφωνικά στη Μαίρη Αρώνη και την εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Μαρία Μαζωνάκη αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που βιώνει η οικογένειά της, αλλά και στις σκέψεις που την βασανίζουν σχετικά με τις τελευταίες στιγμές του αδελφού της.

Όπως εξομολογήθηκε, αν μπορούσε να είχε μιλήσει στον Γιώργο, θα προσπαθούσε να τον αποτρέψει από το να επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο, ενώ εξέφρασε την επιθυμία της να μην είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε τη στιγμή που έφυγε από τη ζωή.

«Είμαι μουδιασμένη. Δεν ξέρω τι να νιώσω πραγματικά. Μέχρι να βγουν οι επίσημες καταθέσεις και να καταθέσει ο υπνοθεραπευτής, δεν ξέρω τίποτα. Αν μπορούσα να μιλήσω στον Γιώργο, δεν θα τον άφηνα να πάει εκεί. Δεν θα έφτανε καν εκεί. Νιώθω οργισμένη και θέλω να δικαιωθεί ο Γιώργος. Τίποτα άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια μίλησε και για την κατάσταση των γονιών τους, τονίζοντας πως δυσκολεύονται ακόμη να συνειδητοποιήσουν την απώλεια του παιδιού τους: «Η μαμά και ο μπαμπάς είναι χάλια. Πώς να είναι; Έχασαν το παιδί τους. Δεν έχουν καταλάβει ακόμη, 100%, τι έχει συμβεί και τι τους έχει βρει», είπε.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως επισκέπτεται το μνήμα του αδελφού της και πως η οικογένεια ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατό του: «Φυσικά και πηγαίνω στο μνήμα του. Ως οικογένεια ζητάμε μόνο δικαιοσύνη. Δεν πρόλαβα να του πω όσα ήθελα. Το μόνο που εύχομαι είναι να μην κατάλαβε τίποτα, να μην πόνεσε. Να έφυγε και να πήγε στα χέρια του Θεού χωρίς να πάρει χαμπάρι τι συνέβη», εξομολογήθηκε συγκινημένη.

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