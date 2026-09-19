Δέκα ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η οικογένεια του αγαπημένου τραγουδιστή προσπαθεί να διαχειριστεί την αβάσταχτη απώλεια, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος. Η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, τοποθετήθηκε στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα για τους δύο γιατρούς που έχουν ήδη προφυλακιστεί στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης.

Τι λέει για τους κατηγορούμενους γιατρούς

«Είναι εκεί που πρέπει να είναι, κι εκεί πρέπει να παραμείνουν. Όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μαρία Μαζωνάκη, αναφερόμενη στους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Παράλληλα, η αδελφή του τραγουδιστή εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της οικογένειας για την τεράστια αγάπη και στήριξη που έχει δεχθεί από τον κόσμο τις τελευταίες ημέρες.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε για δεκαετίες ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής μουσικής σκηνής και η είδηση του θανάτου του προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους θαυμαστές του.

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στην υπόθεση συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί γύρω από τις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή και την οικογένεια να δηλώνει αποφασισμένη να περιμένει τη Δικαιοσύνη να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η Μαρία Μαζωνάκη, πάντως, κράτησε χαμηλούς τόνους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι περισσότερα θα ειπωθούν όταν πρέπει.

govastiletto.gr -Ποια είναι η Μαρία Μαζωνάκη: Η αθόρυβη ζωή, τα παιδιά της και ο θάνατος του αδελφού της που τη λύγισε