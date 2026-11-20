Η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA με θετικά σχόλια για την ένταξη της Πάολας στο «The Voice».

Η αδερφή του τραγουδιστή αναφέρθηκε στη νέα coach, εκφράζοντας την εκτίμησή της για την επιλογή της παραγωγής.

Η άποψη της Μαρίας Μαζωνάκη για την Πάολα

Στις δηλώσεις της, που προβλήθηκαν την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, η Μαρία Μαζωνάκη χαρακτήρισε την Πάολα κατάλληλη για τη θέση που μέχρι πρότινος είχε ο αδερφός της, χωρίς να θέλει να αποκαλύψει περισσότερα για τις συζητήσεις που έχουν κάνει οι δυο τους.

«Θεωρώ πως η Πάολα είναι μια άξια αντικαταστάτρια του Γιώργου στο “The Voice”. Τα όσα έχουμε πει με την Πάολα είναι μεταξύ μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα μηνύματα αγάπης για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η ίδια μίλησε και για τη συμπαράσταση που δέχεται η οικογένεια από τον κόσμο, ο οποίος εξακολουθεί να εκφράζει την αγάπη του για τον Γιώργο Μαζωνάκη και να κρατά ζωντανή τη μνήμη του.

«Θέλω ο κόσμος να θυμάται τον Γιώργο σαν Γιώργο. Όλοι ξέρουν τι ήταν ο Γιώργος. Μας μιλάνε για την αγάπη τους για τον Γιώργο μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας δίνει δύναμη κι εμάς», είπε.

Η επιθυμία για τη σκυλίτσα του τραγουδιστή

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Μαρία Μαζωνάκη αναφέρθηκε και στην Αρίθα, τη σκυλίτσα του τραγουδιστή, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2025.

Όπως αποκάλυψε, υπάρχει η πρόθεση να μεταφερθεί στο σημείο όπου έχει ταφεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς θεωρεί πως αυτή θα ήταν η επιθυμία και των δύο.

«Αυτό είναι γνωστό. Είμαι σίγουρη ότι και οι δυο θα ήθελαν να είναι μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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