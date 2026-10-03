Η Μαρία Μαζωνάκη επέλεξε τα social media για να εκφράσει, για πρώτη φορά δημόσια, τον πόνο της μετά τον θάνατο του αδελφού της, Γιώργου Μαζωνάκη.

Η λιτή ανάρτηση στο Instagram

Η αδελφή του τραγουδιστή δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια εικόνα με μαύρο φόντο, χωρίς να γράψει κάποιο μήνυμα. Αντί για λόγια, επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή της με το τραγούδι του Ορφέα Περίδη «Για πού το ’βαλες, καρδιά μου».

Με αυτόν τον λιτό τρόπο θέλησε να αποτυπώσει τα συναισθήματά της για την απώλεια του αδελφού της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Το πρώτο δημόσιο μήνυμα μετά την απώλεια

Η συγκεκριμένη ανάρτηση αποτελεί την πρώτη δημόσια τοποθέτηση της Μαρίας Μαζωνάκη στα social media μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Χωρίς να προσθέσει επιπλέον λόγια, άφησε το τραγούδι να εκφράσει τη συγκίνησή της για τη δύσκολη αυτή στιγμή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Mazonaki (@mazomaria)

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