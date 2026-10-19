Μια βαθιά συναισθηματική ανάρτηση μοιράστηκε η Μαρία Μαζωνάκη με τους ακολούθους της, λίγο μετά την τέλεση του μνημοσύνου για τον αδελφό της, Γιώργο Μαζωνάκη.

Η αδελφή του δημοφιλούς καλλιτέχνη επέλεξε να αποτυπώσει τη θλίψη της μέσα από μια συμβολική δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Χωρίς περίπλοκα λόγια, ανέβασε μια μαύρη εικόνα, την οποία επένδυσε μουσικά με το τραγούδι «Πριν» της Ματούλας Ζαμάνη.

«Πάρε και την καρδιά μου…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, μια φράση από τους στίχους του τραγουδιού η Μαρία Μαζωνάκη.

Η ανάρτηση ήρθε λίγες ώρες μετά το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, όπου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον αγάπησαν συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του. Η παρουσία των δικών του ανθρώπων και η αγάπη του κόσμου ανέδειξαν για ακόμη μία φορά τον ισχυρό δεσμό που είχε δημιουργήσει ο τραγουδιστής με όσους βρίσκονταν κοντά του.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία μόλις 54 ετών. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, την περιοχή όπου μεγάλωσε και με την οποία διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς. Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε πίσω του μια ξεχωριστή πορεία στην ελληνική μουσική και ένα κοινό που εξακολουθεί να τον θυμάται μέσα από τα τραγούδια και την προσωπικότητά του.

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