Δύο μήνες έχουν περάσει από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και η αδελφή του, Μαρία, εξακολουθεί να τιμά τη μνήμη του μέσα από αναρτήσεις στα social media.

Η ίδια έχει μοιραστεί κατά καιρούς στιγμές και αφιερώματα στον αδελφό της, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη θλίψη της για την απώλειά του.

Η νέα ανάρτηση στο Instagram

Αυτή τη φορά, η Μαρία Μαζωνάκη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια μαύρη εικόνα, επιλέγοντας να τη συνοδεύσει με στίχους από το τραγούδι της Θεοδοσίας Τσάτσου «Πού να ’σαι τώρα».

«Που να ’σαι τώρα πού γυρνάς, γύρισε πίσω. Δεν θέλω στα όνειρά μου μοναχά πια να σε βρίσκω», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, εκφράζοντας τη νοσταλγία της για τον αδελφό της.

Govastiletto.gr – Μαρία Μαζωνάκη: Η συγκινητική ανάρτηση μετά το μνημόσυνο του αδελφού της, Γιώργου Μαζωνάκη