Καθώς η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη συγκεντρώνει τα προσωπικά του αντικείμενα, η αδελφή του, Μαρία, επέλεξε να κρατήσει ως ενθύμιο ένα από τα κομποσκοίνια του.

Σε δηλώσεις της στις δημοσιογράφους του ΑΝΤ1 και του Alpha έξω από την κατοικία του τραγουδιστή, η Μαρία Μαζωνάκη αποκάλυψε ποιο προσωπικό του αντικείμενο ξεχώρισε, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη συγκινητική αγάπη του κόσμου, που εξακολουθεί να αφήνει λουλούδια έξω από το σπίτι του.

«Δεν έχει γίνει η μετακόμιση ακόμα, όχι», είπε αρχικά, όταν ρωτήθηκε αν έχουν ήδη μεταφερθεί τα πράγματα του αδελφού της. «Μαζεύουμε σιγά σιγά», πρόσθεσε. Στην ερώτηση ποιο αντικείμενο κράτησε η ίδια, απάντησε «Το κομποσκοίνι» και διευκρίνισε λίγο αργότερα: «Ένα από τα κομποσκοίνια που έχει πολλά ο Γιώργος».

Όταν οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν για όσα είχαν γίνει γνωστά σχετικά με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, η Μαρία Μαζωνάκη απάντησε: «Τι να σου πω; Εγώ το περίμενα αγάπη μου. Αυτά ήταν γνωστά, τα περιμέναμε».

Λίγο μετά, η Μαρία Μαζωνάκη είπε στους δημοσιογράφους: «Μην χρειαστεί να το κάνετε ποτέ αυτό παιδιά. Να μη χρειαστεί ποτέ να το κάνετε αυτό. Σας το εύχομαι από την καρδιά μου».

Η Μαρία Μαζωνάκη αναφέρθηκε και στους ανθρώπους που εξακολουθούν να πηγαίνουν στο σπίτι του τραγουδιστή για να αφήσουν λουλούδια. «Το νιώθουμε όλη η οικογένεια και μας δίνει κουράγιο, να ξέρετε», είπε, προτού ευχαριστήσει τους δημοσιογράφους. «Πολύ. Πολύ. Ευχαριστώ», ήταν τα τελευταία της λόγια, όταν ένας από αυτούς της είπε πως ήταν μια δύσκολη μέρα για εκείνη.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις της

govastiletto.gr -Μαρία Μαζωνάκη: Δημοσίευσε έκθεση μαθητή που ζητά να ζωντανέψει ο αδελφός της, Γιώργος Μαζωνάκης