Για ακόμη ένα καλοκαίρι, η Maria Menounos βρίσκεται στην Ελλάδα για διακοπές που συνδυάζουν τη χαλάρωση με τη βαθιά κατάνυξη. Η αγαπημένη Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια ταξίδεψε στην Τήνο μαζί με τη μικρή της κόρη, Αθηνά, και μοιράστηκε στα social media τις συγκινητικές στιγμές και τα δυνατά συναισθήματα που ένιωσε στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Τήνου.

Με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, η Maria Menounos αποκάλυψε πως τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί προσκυνήματα στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα, με τον οποίο αισθάνεται έναν ιδιαίτερο πνευματικό δεσμό, ενώ αποκάλυψε πως η πίστη της στα θαύματά του είναι ακλόνητη. Μάλιστα, η σχέση αυτή ήταν τόσο σημαντική για την ίδια, ώστε η κόρη της, Αθηνά, βαφτίστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου στο West Covina της Καλιφόρνια.

Ωστόσο, φέτος ένιωσε πως η καρδιά της, την οδηγούσε στην Τήνο.

«Η μητέρα μου με ονόμασε Μαρία, από την Παναγία, και πάντα ένιωθα την προστασία της στη ζωή μου. Από τότε που έγινα μητέρα, αυτή η σύνδεση έγινε ακόμη πιο δυνατή. Κάθε βράδυ στις προσευχές μου, της ζητώ να προστατεύει την Αθηνά και να με καθοδηγεί ώστε να καταλαβαίνω τι έχει ανάγκη. Και, με κάποιον τρόπο, πάντα νιώθω αυτή την καθοδήγηση. Κάποιες φορές λέω κάτι στην Αθηνά ή διαισθάνομαι τι χρειάζεται και αναρωτιέμαι από πού ήρθε αυτό. Τότε ξέρω πως η Παναγία με καθοδηγεί», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η παρουσιάστρια περιέγραψε ως μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές του ταξιδιού της την επίσκεψη στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας, τονίζοντας πως η είσοδός της στην εκκλησία, κρατώντας στην αγκαλιά την κόρη της, ήταν μια εμπειρία που δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσει.

«Προσευχήθηκα η ίδια αγάπη και προστασία να συνοδεύει την Αθηνά σε κάθε βήμα της ζωής της. Προσευχήθηκα για την οικογένεια και τους φίλους μας. Μόλις μπήκα μέσα στην εκκλησία, με κατέκλυσε η συγκίνηση. Σπάνια έχω νιώσει τόση αγάπη συγκεντρωμένη σε ένα μέρος», εξομολογήθηκε.

Η Maria Menounos αναφέρθηκε επίσης στον Πίτερ Τζορτζ, ο οποίος, όπως αποκάλυψε, τους ξενάγησε στους ιερούς χώρους του ναού και τους μίλησε για την ιστορία του προσκυνήματος, κάνοντας την εμπειρία τους ακόμη πιο ξεχωριστή.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το κυκλαδίτικο νησί, προτρέποντας όσους σχεδιάζουν ένα ταξίδι στην Ελλάδα, να επισκεφθούν την Τήνο.

«Αν σχεδιάζετε ποτέ ένα ταξίδι στην Ελλάδα, δεν μπορώ να σας προτείνω περισσότερο την Τήνο. Είναι ένας τόπος γεμάτος γαλήνη και μαγεία», έγραψε η Menounos.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MARIA MENOUNOS (@mariamenounos)

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