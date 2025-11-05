Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Μαρία Μενούνος αποφάσισε να μιλήσει πρώτη φορά δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την υγεία της μητέρας της, στο νέο επεισόδιο του podcast «Heal Squad».

Η παρουσιάστρια περιέγραψε πως η μητέρα της πάλευε με σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία επηρέασαν τον εγκέφαλό της, χωρίς να υπάρχει σαφής ενημέρωση από τους γιατρούς εκείνη την περίοδο.

«Δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε. Η κατάσταση ξεκίνησε πριν γίνει επίσημη διάγνωση και κάθε συμπεριφορά φαινόταν ακατανόητη», ανέφερε η Μενούνος, εξηγώντας πως ένιωθε μπροστά σε αυτή την αβεβαιότητα.

Τα καθημερινά μικρά προβλήματα της μητέρας της, όπως η αργή εκτέλεση απλών δραστηριοτήτων, την είχαν μπερδέψει και την είχαν φέρει σε σύγχυση.

Παρά τον πόνο της, η εμπειρία αυτή ενίσχυσε τη δέσμευσή της απέναντι στην κόρη της, Αθηνά, με την οποία θέλει να είναι πάντα παρούσα και να την στηρίζει σε κάθε ορόσημο της ζωής της.

