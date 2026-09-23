Μια ιδιαίτερα δύσκολη βραδιά περιέγραψε μέσα από τα social media η Μαρία Μενούνος, μιλώντας για τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει με τον διαβήτη τύπου 1, αλλά και για την αγωνία της σχετικά με την κατάσταση της υγείας του πατέρα της, ο οποίος επίσης πάσχει από την ίδια ασθένεια.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως, λίγο πριν φάει, αντιμετώπισε πρόβλημα με το στυλό ινσουλίνης που χρησιμοποιεί. Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα μοιράστηκε, παρουσίασε πρόβλημα και η εφεδρική βελόνα της, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να αναζητήσει άμεσα λύση.

Την ίδια στιγμή, ενώ είχε ήδη επικοινωνήσει με τη Medtronic προκειμένου να προμηθευτεί συσκευή αντικατάστασης, άρχισαν να χτυπούν οι ειδοποιήσεις από το σύστημα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM) του πατέρα της.

«Μιλάω με τη Medtronic για να μου στείλουν αντικατάσταση και τώρα χτυπούν και οι ειδοποιήσεις από το CGM του μπαμπά», έγραψε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια στιγμή κατά την οποία χρειάστηκε να διαχειριστεί ταυτόχρονα ζητήματα που αφορούσαν τόσο την ίδια, όσο και τον πατέρα της.

Η Μαρία Μενούνος δεν έκρυψε την κόπωση και την αγωνία της, αποκαλύπτοντας πως λίγες ημέρες νωρίτερα είχε βιώσει ακόμη ένα ιδιαίτερα τρομακτικό περιστατικό κατά τη διάρκεια του ύπνου της.

«Παραλίγο να πεθάνω τις προάλλες στον ύπνο μου, οπότε έχω κουραστεί λίγο με όλο αυτό», ανέφερε.

Η ίδια δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο περιστατικό, ούτε διευκρίνισε αν συνδεόταν άμεσα με τον διαβήτη.

Η παρουσιάστρια έχει μιλήσει και στο παρελθόν ανοιχτά για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει με την υγεία της. Αυτή τη φορά, μέσα από την προσωπική της εξομολόγηση, περιέγραψε μια απαιτητική καθημερινότητα, στην οποία καλείται παράλληλα να διαχειρίζεται τη δική της κατάσταση και να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση για τον πατέρα της.

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