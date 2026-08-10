Μαρία Μενούνος: Ποζάρει πάνω σε σκάφος με ένα μπικίνι στα χρώματα της ελληνικής σημαίας

Η Μαρία Μενούνος μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις ξέγνοιαστες ημέρες στην Ελλάδα, ποζάροντας πάνω σε σκάφος με ένα μπικίνι που είχε πάνω του την ελληνική σημαία.

Η εμφάνισή της ξεχώρισε, αφού είναι η δεύτερη φορά που η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια επιλέγει το συγκεκριμένο μπικίνι, δείχνοντας την αγάπη της για την Ελλάδα.

Με το γαλάζιο και το λευκό να πρωταγωνιστούν, το μπικίνι ταιριάζει απόλυτα με το σκηνικό των ελληνικών διακοπών της: καταγάλανα νερά, ήλιος, νησιά και ατελείωτες βουτιές.

Η επιλογή της δεν είναι τυχαία, καθώς η Ελλάδα αποτελεί για τη Μαρία Μενούνος κάτι πολύ περισσότερο από ένα καλοκαιρινό προορισμό. Είναι η πατρίδα της, η οικογένειά της και ένας τόπος γεμάτος αγαπημένες αναμνήσεις.

Μάλιστα, οι διακοπές της φέτος ήταν γεμάτες από ελληνικές εικόνες. Από τις βουτιές στο Αιγαίο και τις εξορμήσεις στα νησιά του Ιονίου μέχρι την επίσκεψή της στην Παναγία της Τήνου, η παρουσιάστρια έζησε για μια ακόμη χρονιά το ελληνικό καλοκαίρι με το δικό της τρόπο.

Δείτε το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MARIA MENOUNOS (@mariamenounos)

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