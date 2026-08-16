Στην επίσκεψή της στην Τήνο και το προσκύνημα στην Παναγία Ευαγγελίστρια αναφέρθηκε η Maria Menounos με αφορμή τη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου. Η δημοσιογράφος δημοσίευσε φωτογραφίες με την κόρη της από το νησί, σημειώνοντας πως η εμπειρία αυτή ενίσχυσε τους δεσμούς της με την πίστη, ενώ υπογράμμισε το βαθύτερο νόημα της ημέρας ως συμβόλου ελπίδας και αιώνιας ζωής.

Η ίδια περιέγραψε την Τήνο ως έναν από τους τόπους όπου μπορεί κανείς να αισθανθεί πιο έντονα την πίστη και την αφοσίωση των ανθρώπων στην Παναγία. Όπως σημείωσε, κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές ταξιδεύουν στο νησί για να επισκεφθούν τον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας, όπου βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, η Maria Menounos φαίνεται να προσκυνά με την κόρη της, Αθηνά.

Το μήνυμά της για τη Μεγαλόχαρη της Τήνου

«Σήμερα νιώθω λίγο διαφορετικά, μετά την επίσκεψή μου στην Τήνο μόλις πριν από λίγες εβδομάδες. Η 15η Αυγούστου είναι μία από τις πιο ιερές ημέρες του χρόνου στην Ελλάδα: η Κοίμηση της Θεοτόκου, που τιμά την κοίμηση της Παναγίας και το πέρασμά της από την επίγεια ζωή στην αιώνια ζωή. Όμως αυτή δεν είναι μια ημέρα που επικεντρώνεται στην απώλεια. Είναι μια γιορτή της ελπίδας, της πίστης και της αιώνιας ζωής. Και ίσως δεν υπάρχει μέρος όπου αυτή η αφοσίωση γίνεται πιο έντονα αισθητή από την Τήνο.

Χιλιάδες προσκυνητές ταξιδεύουν εκεί κάθε χρόνο για να επισκεφθούν τον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας, όπου βρίσκεται η εικόνα που ανακαλύφθηκε αφού η Αγία Πελαγία οδηγήθηκε σε αυτήν μέσα από οράματα. Κάποιοι μάλιστα κάνουν τη διαδρομή από το λιμάνι μέχρι την εκκλησία γονατιστοί, κουβαλώντας μαζί τους τις προσευχές, την ευγνωμοσύνη και τις ελπίδες τους για ίαση. Έχοντας μόλις βρεθεί μέσα σε αυτή την εκκλησία, έχοντας προσευχηθεί εκεί και έχοντας δει από κοντά αυτή την αφοσίωση, η σημερινή ημέρα έχει πλέον για μένα ένα εντελώς διαφορετικό νόημα.

Υπάρχει κάτι πραγματικά συγκλονιστικό στο να συνειδητοποιείς ότι εδώ και γενιές άνθρωποι έρχονται στο ίδιο μέρος κουβαλώντας τις προσευχές, την ευγνωμοσύνη, τον πόνο και την ελπίδα τους. Η παρουσία μου εκεί μου έδωσε ακόμη βαθύτερη εκτίμηση για την πίστη μου και για τις παραδόσεις που έχουν ενώσει τόσους πολλούς από εμάς εδώ και γενιές. Σήμερα νιώθω ιδιαίτερα ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να ζήσω την εμπειρία της Τήνου τη στιγμή που τη βίωσα και να κατανοήσω το νόημα αυτής της ημέρας με έναν εντελώς νέο τρόπο. Χρόνια Πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίες!», έγραψε η Maria Menounos.

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