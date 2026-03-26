Η Μαρία Ναυπλιώτου εντυπωσίασε με την εμφάνισή της στην τελετή έναρξης του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική της κομψότητα.

Η αγαπημένη ηθοποιός επέλεξε ένα total look σε αποχρώσεις καραμέλας και καφέ, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα elegant και μοντέρνο αποτέλεσμα.

Το σύνολό της περιλάμβανε ένα σατέν πουκάμισο σε συνδυασμό με ψηλόμεσο παντελόνι σε ίσια γραμμή, που αναδείκνυε με διακριτικότητα τη σιλουέτα της.

Η εκδήλωση σηματοδότησε την έναρξη του 26ου Φεστιβάλ, το οποίο θα διαρκέσει από τις 24 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου 2026, φιλοξενώντας προβολές και δράσεις σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της Αθήνας, όπως το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, το Ίδρυμα Β. & Ε. Γουλανδρή, η Ταινιοθήκη της Ελλάδας, αλλά και οι κινηματογράφοι Άστορ και Δαναός.

Η έναρξη έγινε με την προβολή της ταινίας «Ο Ξένος», βασισμένη στο εμβληματικό έργο του Albert Camus, σε σκηνοθεσία του François Ozon, ενώ η αυλαία του φεστιβάλ θα πέσει με την κωμωδία «Partir un jour» της Amélie Bonnin.

Πηγή: NDP Photo Agency

