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Η Μαρία Ολυμπία προχώρησε σε μια εντυπωσιακή αλλαγή στην εξωτερική της εμφανιση, τοποθετώντας εαυτόν για μια ακόμη φορά στο επίκεντρο των διεθνών τάσεων της μόδας και της ομορφιάς.
Η νεαρή fashion icon, η οποία έχει συνηθίσει το κοινό της στο χαρακτηριστικό, ξανθό πλατινέ καρέ που αποτελούσε το σήμα κατατεθέν της τα τελευταία χρόνια, αποφάσισε να τολμήσει μια ριζική ανανέωση στην κόμη της, αποχαιρετώντας την ανοιχτόχρωμη απόχρωση.