Η Μαρία Ολυμπία υιοθέτησε μια θερμή, καστανή απόχρωση, η οποία αναδεικνύει εξαιρετικά τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και τα ανοιχτόχρωμα μάτια της. Αυτή η αλλαγή προσδίδει ένα αέρα φινέτσας, γαλλικής κομψότητας και σοφιστικέ δυναμισμού, αποδεικνύοντας ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί με την εικόνα της.

Η αποκάλυψη του νέου της look έγινε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μοιράστηκε φωτογραφίες από την ανανεωμένη της εικόνας, αποσπώντας αμέσως χιλιάδες αποθεωτικά σχόλια και «likes» από τους διαδικτυακούς φίλους της, εκπροσώπους του οίκου μόδας αλλά και μέλη της διεθνούς αριστοκρατίας.

Οι ειδικοί του χώρου της ομορφιάς έσπευσαν να χαρακτηρίσουν την επιλογή της ως μια από τις πιο κομψές τάσεις της σεζόν, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως μια από τις πιο επιδραστικές γυναίκες της σύγχρονης μόδας.

govastiletto.gr – Μαρία Ολυμπία: Η αποκαλυπτική εμφάνιση με εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα σε γκαλά στο Παρίσι