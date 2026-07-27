Η Μαρία-Ολυμπία έκλεισε τα 30 της χρόνια και το γιόρτασε στην Ελλάδα με ένα ξεχωριστό πάρτι γενεθλίων.

Η κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Marie Chantal υποδέχτηκε τη νέα δεκαετία της ζωής της έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου, τα αδέλφια της, ο Αχιλλέας και ο Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντε Γκρες, της επιφύλαξαν μια όμορφη έκπληξη, εμφανίζοντας την εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων της, την ώρα που όλοι οι παρευρισκόμενοι της τραγουδούσαν το καθιερωμένο «Happy Birthday». Η Μαρία-Ολυμπία δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, απολαμβάνοντας τη ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα.

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Ξεχωριστή ήταν και η δημόσια ευχή του πατέρα της, Παύλου Ντε Γκρες.

«Χρόνια πολλά αγαπητή Ολυμπία, είσαι το φως της ζωής μου», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αγάπη του για την κόρη του.

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Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Παύλος Ντε Γκρες μοιράζεται δημόσια τα συναισθήματά του για τη Μαρία-Ολυμπία. Και στα προηγούμενα γενέθλιά της είχε δημοσιεύσει κοινή τους φωτογραφία, αποκαλώντας την «την καλύτερη κόρη που θα μπορούσε να ευχηθεί ένας πατέρας», επιβεβαιώνοντας τον ιδιαίτερα στενό δεσμό που τους ενώνει.

Η Μαρία-Ολυμπία, η οποία τα τελευταία χρόνια ζει μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, δραστηριοποιείται στον χώρο της μόδας και του modeling, ενώ κάθε καλοκαίρι επιλέγει την Ελλάδα για στιγμές ξεκούρασης με την οικογένειά της.

govastiletto.gr – Μαρία Ολυμπία: Η απόδραση με τα αδέλφια της, Κωνσταντίνο Αλέξιο και Αχιλλέα Ανδρέα στην Αριζόνα