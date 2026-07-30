Ο Παύλος Ντε Γκρες και η Μαρί Σαντάλ περνούν και φέτος ένα μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την οικογενειακή τους παράδοση με επισκέψεις στα ελληνικά νησιά.

Η άφιξή τους στη χώρα έγινε γνωστή πριν από λίγες ημέρες, όταν η κόρη τους, Μαρία-Ολυμπία, γιόρτασε τα γενέθλιά της σε ελληνικό νησί, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της.

Το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου, οι αδελφοί της, Αχιλλέας και Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντε Γκρες, της ετοίμασαν μια ευχάριστη έκπληξη, εμφανίζοντας την εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων, ενώ οι καλεσμένοι της τραγουδούσαν το «Happy Birthday».

Η ίδια φάνηκε ιδιαίτερα συγκινημένη, απολαμβάνοντας τις ξεχωριστές στιγμές με την οικογένειά της.

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Η μεγαλύτερη έκπληξη των γενεθλίων της ήρθε μέσα από μια ανάρτησή της, με την οποία ουσιαστικά επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Martin Pacanowski.

Ο Αργεντινός επιχειρηματίας προέρχεται από μία ιδιαίτερα εύπορη οικογένεια, η οποία συνδέεται με την ξενοδοχειακή αλυσίδα CasaSur Palermo Hotel στο Μπουένος Άιρες.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία, κοντά στην Plaza Serrano και τον Ιππόδρομο του Μπουένος Άιρες, ενώ απέχει μόλις 3 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο Aeroparque Jorge Newbery.

Οι επισκέπτες έχουν στη διάθεσή τους κομψά δωμάτια με κλιματισμό, ιδιωτικό μπάνιο, τηλεόραση επίπεδης οθόνης, θυρίδα ασφαλείας και δωρεάν Wi-Fi.

Στις εγκαταστάσεις λειτουργούν εστιατόριο, σπα, σάουνα και γυμναστήριο, ενώ παρέχονται ακόμη 24ωρη ρεσεψιόν, χώρος φύλαξης αποσκευών και υπηρεσίες πλυντηρίου, με επιπλέον κόστος.

Χάρη στη θέση και τις παροχές του, αποτελεί δημοφιλή επιλογή για ζευγάρια που επισκέπτονται την αργεντίνικη πρωτεύουσα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CasaSur Hotel Collection (@casasurhotel)

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Το χρονικό της σχέσης τους

Οι πρώτες φήμες για το ειδύλλιό τους είχαν κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2024, όταν εμφανίστηκαν μαζί στο Portrait Gala στο Λονδίνο.

Παρότι στη συνέχεια έδωσαν το «παρών» σε κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως το πάρτι της Ηλέκτρας Νιάρχου στη Σκωτία και εμφανίσεις στη Ρώμη, απέφευγαν να σχολιάσουν την προσωπική τους ζωή.

Ωστόσο, η κοινή τους παρουσία στο πάρτι γενεθλίων στην Αντίπαρο θεωρήθηκε η πρώτη ουσιαστική δημόσια επιβεβαίωση της σχέσης τους.

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Μετά τον χωρισμό της από τον Peregrine Pearson, η Μαρία-Ολυμπία φαίνεται να έχει γυρίσει σελίδα, ζώντας μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο στο πλευρό του Martin Pacanowski.