Τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Ελλάδα απολαμβάνουν και φέτος ο Παύλος Ντε Γκρες, η Μαρί Σαντάλ και τα πέντε παιδιά τους, συνεχίζοντας την αγαπημένη τους οικογενειακή παράδοση με εξορμήσεις στα ελληνικά νησιά.

Η παρουσία της οικογένειας στη χώρα έγινε γνωστή πριν από λίγες ημέρες, όταν η Μαρία-Ολυμπία γιόρτασε τα γενέθλιά της σε ελληνικό νησί, έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Λίγο αργότερα, μοιράστηκε με τους ακολούθους της ακόμη ένα στιγμιότυπο από τις διακοπές τους.

Σε βίντεο που ανήρτησε στα social media, ο αδελφός της, Αχιλλέας – Ανδρέας, εμφανίζεται να χορεύει με ανεβασμένη διάθεση πάνω σε σκάφος, απολαμβάνοντας τη βόλτα στη θάλασσα και τις ξέγνοιαστες στιγμές του καλοκαιριού.

Ο Παύλος Ντε Γκρες και η Μαρί Σαντάλ συμπληρώνουν φέτος 30 χρόνια γάμου και έχουν αποκτήσει πέντε παιδιά: τη Μαρία-Ολυμπία και τους Κωνσταντίνο-Αλέξιο, Αχιλλέα – Ανδρέα, Οδυσσέα-Κίμωνα και Αριστείδη-Σταύρο.

Govastiletto.gr – Παύλος Ντε Γκρες: Στο Monaco Grand Prix με τη Marie-Chantal