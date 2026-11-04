Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» τοποθετήθηκε η Μαρία Παναγοπούλου το βράδυ της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου της βιβλίου «Η Ζωή Μετά». Η σύζυγος του αείμνηστου δημοσιογράφου Κώστα Χαρδαβέλλα προχώρησε σε μια προσωπική αποκάλυψη, γνωστοποιώντας την απόφασή της να αποχωρήσει από το σπίτι όπου συζούσε με τον εκλιπόντα σύζυγό της.

«Η ζωή μου είναι σαν ένα τρενάκι που ανεβαίνει και κατεβαίνει απότομα. Τώρα το λέω και ιδρώνω. Έτσι είναι η ζωή μετά την απώλεια του Κώστα. Πού θα πάει, θα σταθεροποιηθεί η πορεία», είπε συγκινημένη στην αρχή, η Μαρία Παναγοπούλου.

Και συνέχισε, αποκαλύπτοντας: «Μετακόμισα γιατί δεν άντεχα να βλέπω τη θέα της θάλασσας. Μια κυρία με μάλωσε στο Instagram και μου λέει “αυτά είναι προβλήματα πολυτελείας. Εγώ μετακόμισα όταν έχασα τον σύζυγό μου γιατί δεν μπορούσα να μεγαλώσω τα παιδιά μου”. Ναι, έχει δίκιο. Είναι πρόβλημα πολυτελείας να μην αντέχεις να βλέπεις τη θάλασσα. Αλλά, στο πένθος οτιδήποτε σε κάνει να πονάς και να ματώνεις εσωτερικά, είναι πρόβλημα».

Μια ιδιαίτερη βραδιά, γεμάτη συγκίνηση ήταν η παρουσίαση του νέου βιβλίου της Μαρίας Παναγοπούλου, με τίτλο «Η Ζωή Μετά», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ψυχογιός.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, στην αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, με τη συγγραφέα και δημοσιογράφο να παρουσιάζει στο κοινό ένα έργο που συνδέεται με βαθιά ανθρώπινα συναισθήματα, τις απώλειες, τις αλλαγές και την ανάγκη να ανακαλύπτουμε ξανά τον εαυτό μας.

Φωτογραφίες:NDP photo agency

govastiletto.gr – Μαρία Παναγοπούλου: Ο άγνωστος διάλογος Χαρδαβέλλα – Μαζωνάκη