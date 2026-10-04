Μια άγνωστη μέχρι σήμερα ιστορία από τη γνωριμία του Κώστα Χαρδαβέλλα με τον Γιώργο Μαζωνάκη μοιράστηκε η Μαρία Παναγοπούλου, με αφορμή το ειδικό αφιέρωμα του The Voice στον αγαπημένο τραγουδιστή.

Η χήρα του δημοσιογράφου έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, ανασύροντας από τη μνήμη της έναν διάλογο που είχαν κάποτε οι δύο άνδρες με αφορμή ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το τραγούδι που είχε ξεχωρίσει ο Κώστας Χαρδαβέλλας

Όπως αποκάλυψε η Μαρία Παναγοπούλου, ο Κώστας Χαρδαβέλλας αγαπούσε ιδιαίτερα ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο περιλαμβάνει τον χαρακτηριστικό στίχο «τέσσερις πήγε, μου ’παν πάλι φύγε, φύγε από το μαγαζί…».

Κάποια στιγμή, όταν οι δύο άνδρες συναντήθηκαν, ο δημοσιογράφος εξήγησε στον τραγουδιστή γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνον.

Τα λόγια του, μάλιστα, έκρυβαν μια προσωπική αναφορά και μια διαφορετική ματιά στον στίχο.

«Το μόνο που σε περιμένει είναι ένα σκοτεινό και άδειο σπίτι»

«Το γουστάρω πολύ αυτό το τραγούδι που λες, μικρέ. Ξέρω καλά τι είναι να σου λένε φύγε από το μαγαζί κι εσύ να μη θέλεις να φύγεις, γιατί το μόνο που σε περιμένει είναι ένα σκοτεινό και άδειο σπίτι», είχε πει χαρακτηριστικά ο Κώστας Χαρδαβέλλας στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Με αυτή την προσωπική ανάμνηση, η Μαρία Παναγοπούλου θέλησε να φωτίσει μια άγνωστη πλευρά της σχέσης των δύο ανδρών, με αφορμή τη βραδιά του The Voice που ήταν αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μαρία Παναγοπούλου (@mariapanagopoulou_)

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