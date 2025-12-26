Διαφορετικά ήταν τα φετινά Χριστούγεννα για τη Μαρία Παναγοπούλου, τη σύζυγο του αείμνηστου Κώστα Χαρδαβέλλα. Έναν χρόνο μετά τον θάνατο του καταξιωμένου δημοσιογράφου, η ίδια επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τις σκέψεις της για την απώλεια και τη νοσταλγία που φέρνουν οι γιορτινές μέρες. Μέσα από το Instagram, το βράδυ της παραμονής, η Μαρία Παναγοπούλου μίλησε για τη δυσκολία των εορτών όταν λείπουν αγαπημένα πρόσωπα, συγκινώντας με την ειλικρίνειά της.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία τους από τις γιορτές που πέρασαν μαζί, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε: «Σήμερα είναι παραμονή Χριστουγέννων και αύριο Χριστούγεννα. Δεν είναι “απλώς άλλη μια μέρα”. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να νιώθει χαρά ή θλίψη. Να επιλέξει να συναντήσει αγαπημένους ή να μείνει ολομόναχος. Να κλάψει για τις απουσίες ή να χαμογελάσει για τις παρουσίες. Να πει ευχαριστώ για όσα έχει ή να μελαγχολήσει για όσα δεν έχει. Κάποιοι μπορεί να κάνουμε όλα τα παραπάνω παράλληλα (γίνεται, μην το φοβάστε…). Το να πω όμως “είναι απλώς άλλη μια μέρα”, για εμένα δεν αποτελεί επιλογή. Έμαθα από τον καλύτερο δάσκαλο, ότι το ζητούμενο δεν είναι να δραπετεύουμε από τις μέρες, ακόμη κι όταν αυτές είναι δύσκολες, αλλά να τις ζούμε. Καλά Χριστούγεννα με υγεία, αγάπη και ευγνωμοσύνη “για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα”».

Στις 12 Δεκεμβρίου έκλεισε επίσημα ένας χρόνος από την ημέρα που ο δημοσιογραφικός κόσμος αποχαιρέτησε τον Κώστα Χαρδαβέλλα.

Ο Κώστας Χαρδαβέλλας άφησε την τελευταία του πνοή στα 79 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό. Με τη Μαρία Παναγοπούλου ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στις 26 Σεπτεμβρίου 1992, όταν εκείνη ήταν πέντε μηνών έγκυος στον γιο τους, Κωνσταντίνο.

Ο γάμος τους τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, σηματοδοτώντας την αρχή μιας κοινής πορείας που κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής του δημοσιογράφου.

