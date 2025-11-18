Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Στο κέντρο της Γλυφάδας πέτυχε ο φωτογραφικός μας φακός την Κατερίνα Κακοσαίου με την μητέρα της, Μαρία Παπαδοπούλου.

Οι δυο τους, casual ντυμένες, απόλαυσαν το παγωτό τους και την ηλιόλουστη μέρα στα νότια προάστια.

Είναι γνωστό ότι οι δυο τους έχουν μια πολύ όμορφη και τρυφερή σχέση και όποτε βρίσκουν χρόνο απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε συνέντευξή της, η Κατερίνα είχε δηλώσει για τη μαμά της: «Η μαμά μου είναι ηρωίδα, μεγαλώνει 6 παιδιά, και τον μπαμπά. Ο πατέρας μου δεν έδωσε ποτέ δικαίωμα για να κάνει τη μαμά μου να νιώσει περίεργα. Εγώ μία φορά που έκανα το λάθος να δημοσιοποιήσω κάτι για την προσωπική μου ζωή, βγήκαν πράγματα που δεν ήταν αληθινά, είχαν βγει και είπαν ότι είμαι παντρεμένη».

Πηγή: NDP Photo Agency

