Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο φωτογραφικός μας φακός εντόπισε στο κέντρο της Γλυφάδας τη Μαρία Παπαγεωργίου με την καλή της φίλη, Χριστίνα Κανελλοπούλου.

Οι δυο γυναίκες εντυπωσίασαν με την εμφάνισή τους. Διάλεξαν casual looks για την βόλτα τους και τράβηξαν όλα τα βλέμματα πάνω τους.

Η Μαρία Παπαγεωργίου επέλεξε ένα αθλητικό, μωβ σετ, με κολάν και μπουστάκι, ενώ ολοκλήρωσε το outfit με λευκά sneakers και γυαλιά ηλίου.

Από την άλλη, η Χριστίνα Κανελλοπούλου φόρεσε ένα φαρδύ τζιν με ριγέ πουκάμισο το οποίο είναι η τέλεια επιλογή για χαλαρές βόλτες στην πόλη.

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, έκαναν τα ψώνια τους από γνωστό οίκο μόδας, ενώ απόλαυσαν τον ηλιόλουστο καιρό της Αθήνας.

Πηγή: NDP Photo Agency

Για παραπλήσιο θέμα: govastiletto.gr