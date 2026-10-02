Για τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να γίνει μητέρα, αλλά και για την εγκυμοσύνη και τη γέννηση του γιου της, μίλησε η Μαρία Ψωμά, σε μια ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, το πρωί της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου.

Η γνωστή βιοπαθολόγος αναφέρθηκε στις προσπάθειες που χρειάστηκε να κάνει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στη συναισθηματική πίεση που συνοδεύει μια τόσο απαιτητική διαδικασία.

Το ψυχικό κόστος

«Σε κάθε αποτυχία έλεγα “στοπ σταματάω”, γιατί είναι τόσο μεγάλη η προσπάθεια, τόσο μεγάλο το ψυχικό κόστος. Θυμάμαι, μια φορά που ήταν πολύ νωρίς στην εγκυμοσύνη μου και περιμέναμε στην ουρά όλες οι γυναίκες για τους υπερήχους και για όλα αυτά που γίνονται, είπα από μέσα μου: “Θεέ μου αν με ευλογήσεις να κάνω ένα παιδί κάποια στιγμή, δώσε μου δύναμη να γράψω ένα βιβλίο για το θέμα της γονιμότητας, για το θέμα του πώς πρέπει να διαχειριστούμε το σώμα μας καθώς μεγαλώνουμε”.

Γιατί ξέρεις είναι πολύ βασικό να διαχειρίζεσαι το σώμα σου, να έχεις ένα υγιές σώμα, για να μπορεί να υποστηρίξει τις θεραπείες και μετά την εγκυμοσύνη. Γιατί δεν είναι εύκολο σε μεγάλες ηλικίες. Αλλάζει το σώμα σου. Δεν θα πω την ηλικία μου, είμαι μεγάλη. Αυτό που θεωρεί ο κόσμος μεγάλη», δήλωσε η ίδια.

Η αγάπη από τον κόσμο

«Τέτοιο καταιγισμό αγάπης δεν το περίμενα. Ήμουν στο μαιευτήριο, τη δεύτερη μέρα που το ανήρτησα και τέτοιο καταιγισμό αγάπης από γυναίκες δεν το περίμενα. Υπήρξαν και ελάχιστα αρνητικά σχόλια. Το ότι έγραψα “όλες μπορείτε να το κάνετε” δεν σημαίνει ότι, όλες θα καταφέρετε κάτι.

Γιατί, κάποιες μου έγραψαν “κάποιες δεν μπορούμε”, προφανώς ήταν απογοητευμένες. Αυτό που θέλω να τους δώσω είναι δύναμη. Για αυτό και είπα θα βγω να μιλήσω. Για αυτό και διάλεξα εσένα, επειδή είσαι μανούλα και το έχεις ζήσει. Γιατί αν δεν το έχεις ζήσει αυτό, αυτήν την προσπάθεια, δεν μπορείς να καταλάβεις», είπε χαρακτηριστικά.