Στον κόσμο του τένις, η Μαρία Σάκκαρη είναι γνωστή για το πείσμα και τη δύναμή της. Στην προσωπική της ζωή, όμως, ο «δυνατός της κρίκος» τα τελευταία πέντε χρόνια είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Η σχέση τους, που ξεκίνησε αθόρυβα το 2020, εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους έρωτες της εγχώριας showbiz, οδηγώντας πλέον επίσημα στα σκαλιά της εκκλησίας.

Με την αυγή του 2026, οι φήμες επιβεβαιώθηκαν με τον πιο επίσημο τρόπο. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη λίγο πριν εκείνη αναχωρήσει για την Αυστραλία. Η ίδια δήλωσε αργότερα «πολύ τυχερό κορίτσι», ενώ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε το ευχάριστο γεγονός κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης πρωτοχρονιάτικης συνάντησής του με πολιτικούς, περιγράφοντας τη Μαρία Σάκκαρη ως «μια εξαιρετική κοπέλα».

Οι λεπτομέρειες του γάμου τους

Αν και το ζευγάρι διατηρεί χαμηλούς τόνους, ορισμένες λεπτομέρειες έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας.

Ο γάμος έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2027. Η επιλογή αυτή έγινε ώστε η Μαρία Σάκκαρη να παραμείνει προσηλωμένη στην αθλητική της καριέρα τα επόμενα δύο χρόνια.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν παραδοσιακό «Κρητικό γάμο», τιμώντας την καταγωγή της οικογένειας Μητσοτάκη.

«Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, το ίδιο και ο Κωνσταντίνος. Δεν έχουμε συζητήσει ακόμα για την ημερομηνία γάμου. Είναι πολύ δύσκολο με το πρόγραμμά μου η αλήθεια είναι. Οπότε πρέπει να βάλουμε κάτω το ημερολόγιο και να δούμε ποια εβδομάδα δεν έχω τουρνουά. Σίγουρα θα γίνει προς το καλοκαίρι ή προς το φθινόπωρο και σίγουρα στην Κρήτη» αποκάλυψε η Μαρία Σάκκαρη.

Το εντυπωσιακό μονόπετρο που κοσμεί το χέρι της Μαρίας Σάκκαρη φέρεται να είναι οικογενειακό κειμήλιο της οικογένειας Μητσοτάκη.

Η διάσημη μητέρα της, Αγγελική Κανελλοπούλου

Πίσω από κάθε μεγάλη αθλήτρια βρίσκεται μια γυναίκα που γνωρίζει καλά το βάρος της επιτυχίας. Η μητέρα της Μαρίας Σάκκαρη, η θρυλική τενίστρια Αγγελική Κανελλοπούλου, δεν κρύβει τη χαρά της για την εξέλιξη της σχέσης.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, αποκάλυψε ότι η πρόταση γάμου ήταν μια ευχάριστη έκπληξη και για την ίδια, ενώ δήλωσε έτοιμη να αναλάβει τον ρόλο της γιαγιάς όταν το ζευγάρι το αποφασίσει.

«Νιώθω περηφάνια και χαρά για την κόρη μου (σ.σ για την πορεία της). Επειδή κάποιες φορές αντιμετωπίζει προβλήματα, είναι αγχωτικό γιατί κοιτάς πως είναι το παιδί σου. Εγώ δεν δεν ήθελα να ασχοληθεί με το τένις άλλα τόσο ήθελε τόσο πολύ», ανέφερε αρχικά η Αγγελική Κανελλοπούλου.

«Είμαι χαρούμενη για τον γάμο της, τα παιδιά είναι χαρούμενα, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ένας γονιός είναι σημαντικό να βλέπει τα παιδιά του ευτυχισμένα», απάντησε για τον γάμο της κόρης της.

Η Αγγελική Κανελλοπούλου παραμένει ο «βράχος» της Μαρίας Σάκκαρη, έχοντας τη δική της ιστορία στα κορτ (φτάνοντας στο Νο. 43 της παγκόσμιας κατάταξης), αποτελώντας το απόλυτο πρότυπο για την κόρη της.

Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να την ωθεί συνεχώς να κυνηγά τα όνειρά της, η Μαρία Σάκκαρη φαίνεται πως έχει βρει την απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στο grand slam της καρδιάς της και την παγκόσμια κορυφή του τένις.

govastiletto.gr – Μαρία Σάκκαρη: Πού θα γίνει ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη