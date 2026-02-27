Στο κέντρο της Αθήνας βρέθηκε η Μαρία Σάκκαρη, λίγες εβδομάδες μετά την πρόταση γάμου που έγινε το κεντρικό θέμα συζήτησης. Η τενίστρια, που συνήθως κινείται μεταξύ εξωτερικού και αγώνων, βρήκε χρόνο για μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, τραβώντας πάνω της όλα τα φλας καθώς διέσχιζε πολυσύχναστο δρόμο της πρωτεύουσας.

Χαλαρή και ευδιάθετη, απόλαυσε τη βόλτα της, έκανε τις αγορές της στα αγαπημένα της μαγαζιά επί της οδού Βουκουρεστίου και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο πολυτελές αυτοκίνητό της, συνεχίζοντας για τις υποχρεώσεις της.

Η Μαρία Σάκκαρη φαίνεται να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία που βρίσκεται στη χώρα για να περνά χρόνο με πρόσωπα από το στενό της περιβάλλον.

Πριν μερικές εβδομάδες, εν όψει της πρεμιέρας της στο Australian Open, η Μαρία Σάκκαρη μίλησε στο SDNA αποκάλυψε: «Σίγουρα ο γάμος θα γίνει το καλοκαίρι του 2027, αλλά δεν έχουμε συζητήσει τίποτα παραπάνω, διότι έγινε λίγο πριν φύγω για την Αυστραλία!».

Φωτογραφίες: NDP photo agency

