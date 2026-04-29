Η Μαρία Σάκκαρη μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, και τον Γρηγόρη Μπάκα, η οποία παρακολούθησε τον αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού με τη Μονακό, μέσα στο γήπεδο του ΣΕΦ, μαζί με το σύντροφό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Η πρωταθλήτρια του τένις και ο γιος του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη πρόκειται να παντρευτούν το 2027.

Η ίδια ρωτήθηκε για τον Στέφανο Τσιτσιπά και το γάμο με τον αγαπημένο της. «Ο Στέφανος έπαιξε φανταστικά και θα επανέλθει εκεί που του αξίζει.

Το πιστεύω ότι θα επανέλθει στους 10 καλύτερους του κόσμου 100%. Φεύγω την Παρασκευή και πάω στη Ρώμη και μετά στο Ρολάν Γκαρός» ανέφερε η Μαρία Σάκκαρη.

Όταν ρωτήθηκε για το πότε ακριβώς θα γίνει ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, χαμογέλασε και απάντησε: «Θα τα πούμε μια άλλη στιγμή».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

