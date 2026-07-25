Λίγες ημέρες μετά τον τελικό του WTA Athens Open, όπου η Μαρία Σάκκαρη αγωνίστηκε μπροστά στο ελληνικό κοινό στο ΟΑΚΑ, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια και ο αρραβωνιαστικός της, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πραγματοποίησαν μια σύντομη απόδραση στα Χανιά για στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης.

Το αγαπημένο ζευγάρι βρέθηκε στην πόλη της Κρήτης, επιλέγοντας να απολαύσει τις βόλτες και τις γεύσεις του ενετικού λιμανιού.

Μάλιστα, στα social media κυκλοφόρησε μια φωτογραφία στην οποία η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ποζάρουν χαμογελαστοί μαζί με τους ιδιοκτήτες γνωστού καταστήματος, τον Γιώργο και τον Μάξιμο Πετρόχειλο.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της βραδινής εξόδου τους σε ένα από τα πιο γνωστά μαγαζιά του κέντρου των Χανίων, με το ζευγάρι να δείχνει ιδιαίτερα χαλαρό και ευδιάθετο μετά τις έντονες αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μαρίας Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που τα τελευταία χρόνια είναι μαζί και έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, βρίσκουν συχνά χρόνο για μικρές αποδράσεις, όταν το επιτρέπει το απαιτητικό πρόγραμμα της τενίστριας.

Αυτή τη φορά, τα Χανιά αποτέλεσαν τον ιδανικό προορισμό για λίγες ημέρες ξεγνοιασιάς πριν από τις επόμενες επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

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