Στο πλευρό του Ολυμπιακού για το πρώτο βήμα προς το Final Four βρέθηκαν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια και ο γιος του Πρωθυπουργού έδωσαν το παρών στο ΣΕΦ την Τρίτη 28 Απριλίου, παρακολουθώντας το νικηφόρο Game 1 της Euroleague απέναντι στη Μονακό και απολαμβάνοντας την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα του κατάμεστου γηπέδου.

Η ιστοσελίδα Red Info «τσάκωσε» το ζευγάρι – που αναμένεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας μέσα στο 2027 – στο ΣΕΦ λίγο πριν καθίσει στις θέσεις του.

Να σημειώσουμε εδώ πως ο Ολυμπιακός κέρδισε 91-70 τη Μονακό στο ΣΕΦ και έκανε το 1-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague.

Δείτε το βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Red Info (@redinfo_gr)

Η σχέση της Ελληνίδας τενίστριας Μαρίας Σάκκαρη και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ξεκίνησε πριν περίπου 5 χρόνια και από την αρχή φαινόταν πως υπήρχε μια ιδιαίτερη χημεία μεταξύ τους. Παρά τη δημοσιότητα και τις απαιτήσεις των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, η Μαρία Σάκκαρη ως κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια και ο Κωνσταντίνος Μητοτάκης ως γιος του πρωθυπουργού, το ζευγάρι κατάφερε να κρατήσει τη σχέση του σε χαμηλούς τόνους.

Μετά από πέντε χρόνια σχέσης, το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.

