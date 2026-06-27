Η Μαρία Σάκκαρη μετρά αντίστροφα για μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της προσωπικής της ζωής. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, που ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη μέσα στο 2027, μίλησε για τις προετοιμασίες του γάμου τους, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τη μεγάλη ημέρα.

Σε μια πιο προσωπική συνέντευξη με την Άγια Τομλιάνοβιτς για το Tennis Channel, η Μαρία Σάκκαρη αποκάλυψε ότι ο γάμος θα είναι ιδιαίτερα μεγάλος, αφού οι καλεσμένοι αναμένεται να φτάσουν τους 500 με 600.

Σε ερώτηση για το πότε κατάλαβε ότι ο γιος του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Μαρέβας Γκραμπόφσκι είναι ο «ένας και μοναδικός», η Μαρία Σάκκαρη απάντησε: «Ήταν πολύ καιρό πριν. Τους πρώτους τρεις, τέσσερις μήνες της σχέσης μας. Στην πραγματικότητα ήρθε να με δει να παίζω στο French Open το 2021. Το να φτιάχνεις αναμνήσεις από την αρχή της σχέσης σου είναι πολύ σημαντικό και μας δένουν πολύ σημαντικές στιγμές. Και εκείνο το καλοκαίρι που ήμασταν μαζί στην Κρήτη ένιωσα πως “θεέ μου δεν θέλω να τον χάσω αυτό τον τύπο ποτέ στη ζωή μου”. Είναι ο μοναδικός. Του είπα πως είμαι ερωτευμένη μαζί του από όταν ξεκινήσαμε να βγαίνουμε επίσημα. Ένιωθα πως είχε κάτι διαφορετικό επάνω του. Όταν ξέρεις, ξέρεις και εγώ ήξερα. Είμαι πολύ τυχερή».

Η ίδια απάντησε για το γάμο της: «Άσε μην τα ρωτάς. Ξέρεις πώς είναι οι ελληνικοί γάμοι. Ετοιμάζουμε ένα “μικρό” γάμο με 500–600 καλεσμένους. Θα είναι ωραία και είμαι τόσο ενθουσιασμένη».

Η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι μαζί εδώ και περίπου έξι χρόνια, ενώ ο αρραβώνας τους έγινε στις αρχές του 2026. Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή. Ωστόσο, δεν κρύβει την ευτυχία του για την κοινή πορεία που ετοιμάζεται να επισφραγίσει με το γάμο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tennis (@tennischannel)

govastiletto.gr – Μαρία Σάκκαρη: Ξέσπασε σε κλάματα on camera μιλώντας για τη μητέρα της