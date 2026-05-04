Η Μαρία Σάκκαρη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» και την δημοσιογράφο Αναστασία Ζάρκα, από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για τον γάμο της με τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Όπως εξομολογήθηκε η Μαρία Σάκκαρη, είναι πολύ ευτυχισμένη στο πλευρό του αγαπημένου της.

Η Μαρία Σάκκαρη ανέφερε: «Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι προετοιμασίες του γάμου αλλά είμαστε πολύ ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Ακόμα δεν τα έχουμε σχεδιάσει όλα, δεν έχω βρει νυφικό ακόμα. Έχουμε καιρό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ».

