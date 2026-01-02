Μαρία Σάκκαρη: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την πρόταση γάμου από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Η Μαρία Σάκκαρη ζει μια από τις πιο όμορφες στιγμές στην προσωπική ζωή της, ενώ ταυτόχρονα φάνηκε να ξαναβρίσκει τη φόρμα της και σε αθλητικό επίπεδο. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια χάρισε στην Ελλάδα μια σημαντική νίκη στο United Cup, επικρατώντας με 2-0 σετ της Ναόμι Οσάκα στο Περθ της Αυστραλίας, λίγες ώρες αφότου ο πρωθυπουργός αποκάλυψε τον αρραβώνα της με το γιο του, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Ο αγώνας απέναντι στη Ναόμι Οσάκα ήταν υψηλού επιπέδου και καθοριστικός για την ελληνική ομάδα, με τη Μαρία Σάκκαρη να δείχνει απόλυτα συγκεντρωμένη στο στόχο της. Ωστόσο, μετά το τέλος της αναμέτρησης το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε μόνο στην αγωνιστική εικόνα της, αφού οι δημοσιογράφοι την ρώτησαν και για την πρόταση γάμου που δέχθηκε πρόσφατα από το σύντροφό της.

Η ίδια επέλεξε να απαντήσει με διακριτικότητα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι ένα πολύ τυχερό κορίτσι που έχω ένα σύντροφο που αγαπώ και με αγαπάει, ο αρραβωνιαστικός μου πλέον. Είναι εξαιρετικός, μου δίνει δύναμη και κουράγιο». Η Μαρία Σάκκαρη έδειξε ότι, παρά τη δημοσιότητα που συνοδεύει την προσωπική ζωή της, προτιμά να κρατά χαμηλούς τόνους και να αφήνει το παιχνίδι της να μιλάει στα κορτ.

Χθες έγινε γνωστό το «ναι» της Ελληνίδας τενίστριας στην πρόταση γάμου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και πέντε χρόνια και έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του, με το αριστερό χέρι της Μαρίας Σάκκαρη να κοσμεί ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι που ανήκε στη μητέρα του μέλλοντα γαμπρού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια του πρώτου καφέ της χρονιάς με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χθες, μάλιστα αναφέροντας με χαμόγελο ότι το 2027 οι γονείς του ζευγαριού θα ήθελαν να γίνουν παππούδες και γιαγιάδες.

