Η Μαρία Σάκκαρη μίλησε στους GameChangers της ΕΡΤ Sports για τον επικείμενο γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, λίγο πριν επιστρέψει στη νέα αγωνιστική σεζόν,

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια αποκάλυψε ότι ο γάμος της με τον γιο του Έλληνα Πρωθυπουργού θα γίνει σίγουρα στην Κρήτη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν συζητήσει την ακριβή ημερομηνία της τελετής.

«Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, το ίδιο και ο Κωνσταντίνος. Δεν έχουμε συζητήσει ακόμα για την ημερομηνία γάμου. Είναι πολύ δύσκολο με το πρόγραμμά μου η αλήθεια είναι. Οπότε πρέπει να βάλουμε κάτω το ημερολόγιο και να δούμε ποια εβδομάδα δεν έχω τουρνουά. Σίγουρα θα γίνει προς το καλοκαίρι ή προς το φθινόπωρο και σίγουρα στην Κρήτη» αποκάλυψε η Μαρία Σάκκαρη.

Πέντε χρόνια ζευγάρι με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Η σχέση της Μαρίας Σάκκαρη και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ξεκίνησε πριν περίπου 5 χρόνια και από την αρχή φαινόταν πως υπήρχε μια ιδιαίτερη χημεία μεταξύ τους. Παρά τη δημοσιότητα και τις απαιτήσεις των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, η Μαρία Σάκκαρη ως κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως γιος του πρωθυπουργού, κατάφεραν να κρατήσουν τη σχέση του σε χαμηλούς τόνους.

Η Μαρία Σάκκαρη έχει μιλήσει στο παρελθόν για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τονίζοντας πόσο την έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια.

«Περνάω πάρα πολύ καλά με τον Κωνσταντίνο. Δεν έχει σημασία πόσες ημέρες βρισκόμαστε, αλλά πόσο καλά είμαστε όταν είμαστε μαζί ή όταν είμαστε μακριά. Είμαι πολύ τυχερή που τον έχω στη ζωή μου και που έχω έναν άνθρωπο που με καταλαβαίνει και δεν μου έχει πει ποτέ “πού πας;” ή “πού ταξιδεύεις;”. Του οφείλω μεγάλη υποστήριξη», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της η τενίστρια.

govastiletto.gr –Μαρία Σάκκαρη: Viral το βίντεο με τον Τσιτσιπά στο Περθ – Τα βλέμματα στο εντυπωσιακό μονόπετρο!