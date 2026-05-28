Η Μαρία Σάκκαρη «λύγισε» on camera μετά τη σπουδαία νίκη της με 2-0 σετ κόντρα στη Λίντα Νόσκοβα στο Roland Garros. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της στους εκπροσώπους του Τύπου, η Ελληνίδα τενίστρια δεν μπόρεσε να κρύψει τα δάκρυά της όταν μια δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη μητέρα της, Αγγελική Κανελλοπούλου, η οποία είχε σταματήσει το τένις στα 25 της χρόνια.

Όπως εξήγησε η ίδια, συγκινήθηκε πολύ επειδή διαπίστωσε πως η διαδρομή της μητέρας της αναγνωρίζεται διεθνώς, ενώ τόνισε με τρυφερότητα ότι η στήριξη που δέχεται από εκείνη σε κάθε της βήμα είναι μοναδική.

«Είναι πολύ ωραίο να βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν ότι η μητέρα μου ήταν τενίστρια. Είναι εκπληκτική. Δεν ξέρω γιατί γίνομαι συναισθηματική. Είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ σίγουρα. Προφανώς ο τρόπος που παίζουμε τένις είναι διαφορετικός. Δε ξέρω γιατί συγκινούμαι. Μάλλον επειδή σπάνια μιλάω γι’ αυτή. Ή σπάνια βλέπω κάποιον που πραγματικά τη γνωρίζει.

Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν γονιό που πραγματικά σε καταλαβαίνει και σε νιώθει. Συγκινούμαι γιατί όλοι γνωρίζετε ότι δε μιλάω πολύ γι’ αυτή, ειδικά με κάποιον που πραγματικά τη γνωρίζει. Είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Η καθοδήγησή της ήταν το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό πράγμα για εμένα μέχρι και σήμερα, γιατί ο τρόπος που πίστευε σε εμένα, μαζί με τον πατέρα μου, αλλά εκείνη είχε τη γνώση, ήταν κάτι πραγματικά μοναδικό.

Γιατί εγώ, όπως όλοι ξέρουν, δεν ήμουν τίποτα σπουδαίο ως junior, αλλά εκείνη συνέχισε να πιστεύει σε εμένα, συνέχισε να φέρνει τους καλύτερους προπονητές για μένα. Είναι καταπληκτικό να την έχω στο πλευρό μου» είπε η Μαρία Σάκκαρη.

