Η Μαρία Σολωμού παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην τηλεόραση, αλλά και στην εκπομπή της «Μαρία τη νύχτα», όπου από το διαδίκτυο μεταφέρθηκε στην τηλεόραση.

«Όσους θέλω στο podcast μου, έχουν έρθει, κανείς δεν μου έχει αρνηθεί. Αν πουν ναι, το λένε για μένα, επειδή θα κάνουν μια κουβέντα που δεν την έχουν ξανακάνει», ανέφερε αρχικά.

«Το πρόβλημά μου με την τηλεόραση είναι η περίεργη διαστρέβλωση των πραγμάτων. Στην τηλεόραση με ενοχλεί η αρνητική άποψη για το οτιδήποτε συμβαίνει.

Ήταν λάθος που πήγα το “Μαρία τη νύχτα” στην τηλεόραση. Έκαναν άλλοι τη συμφωνία για μένα. Μου έχουν κάνει και στο παρελθόν διάφορες προτάσεις για late night, αλλά μάλλον θέλουν να χαϊδέψουν το late night», δήλωσε η Μαρία Σολωμού.