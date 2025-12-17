Η Μαρία Σολωμού ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno του Mega την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου και μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι είναι ελεύθερη εδώ και αρκετό καιρό.

Μιλώντας για το σπίτι της και την ανάγκη της για προσωπικό χώρο, η ηθοποιός σημείωσε: «Δεν έχω κουζίνα, δεν καλώ κόσμο. Μπορεί να έρθουν δύο–τρεις φίλες για ένα κρασί, αλλά αν έρθει κάποιος, θα είναι με παντόφλες και πιτζάμες. Το σπίτι για μένα είναι φρούριο».

Περιέγραψε επίσης, την οργάνωση του χώρου της και την ακαταστασία στις ντουλάπες της, τονίζοντας ότι έχει βρει τρόπους να τακτοποιεί τα πράγματα της με τον δικό της τρόπο.

Για τη σχέση της με τον πρώην σύντροφό της, Μάριο Αθανασίου και την εμπειρία της με συγκατοίκηση, εξήγησε: «Δεν σκέφτομαι καθόλου τον γάμο ή τη συγκατοίκηση. Σκέφτομαι να παντρευτώ στα 70. Προτιμώ να ζούμε δίπλα-δίπλα, να έχουμε τον χώρο μας. Έχω συζήσει δύο φορές και κατάλαβα τι θέλω. Τώρα το απολαμβάνω που είμαι μόνη μου».

Η Σολωμού περιέγραψε επίσης τη δική της αντίληψη για τις σχέσεις: «Είμαι μόνη μου στην προσωπική μου ζωή και είμαι πολύ καλά. Είχα να υπάρξω μόνη μου εκατομμύρια χρόνια. Δεν υπήρχε κενό, μερικές φορές καβάλαγε. Μέσα στη σχέση καταλαβαίνεις τι γίνεται, και όταν χάνεις συναισθήματα αρχίζεις να κοιτάς αλλού. Είμαι αρκετό καιρό μόνη μου και νιώθω καλά. Δεν έχω περάσει ακόμα το στάδιο της αποθεραπείας που θέλω, οπότε δεν ξέρω αν οι επιλογές μου είναι συνειδητές».

