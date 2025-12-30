Μια μικρή ανάσα μακριά από την καθημερινότητα επέλεξε να κάνει η Μαρία Σολωμού, λίγο πριν αποχαιρετήσει τη χρονιά.

Η γνωστή ηθοποιός ταξίδεψε στον Παρνασσό και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από τη χειμερινή της απόδραση.

Μέσα από αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, που δημοσιεύτηκαν τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, η Μαρία Σολωμού έδωσε μια γεύση από το πώς πέρασε τις γιορτινές ημέρες, ποζάροντας σε φυσικά τοπία και απολαμβάνοντας τη γαλήνη του βουνού.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της έγραψε χαρακτηριστικά «Λίγο βουνό», συνοψίζοντας με απλό τρόπο την ανάγκη της για ξεκούραση και επαφή με τη φύση.

