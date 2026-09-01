Μαρία Σολωμού: Διαβάζει τα ερωτικά γράμματα που της έστελνε ο Μάριος Αθανασίου

Η ηθοποιός αποκάλυψε, μέσα από μια σειρά από Instagram Stories, στους διαδικτυακούς φίλους της ότι, ενώ βρίσκεται στην Αθήνα, έχει βάλει στόχο να ανοίξει «οποιοδήποτε συρτάρι» και να ξετρυπώσει ό,τι χαρτί έχει κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια.

Αρχικά, η ίδια ανέφερε: «Τι μου κάνετε παιδιά; Εγώ για κάποιον λόγο βρίσκομαι στην Αθήνα. Εδώ και δύο ημέρες έχω βάλει στόχο να ανοίξω οποιοδήποτε συρτάρι και να ξετρυπώσω οποιαδήποτε χαρτούρα έχω μαζέψει γιατί είμαι μαζόχτρα. Μέχρι στιγμής μπορώ να σας πω ότι έχω βρει αντίγραφο δήλωσης της εφορίας του 2011. Έφυγε από εδώ μια σακουλάρα για την ανακύκλωση φουλ. Έχω βρει όλες μου τις ιατρικές εξετάσεις το ιστορικό μου. Τα βρήκα. Ένιωσα μια χαρά. Και όπως κάθε γυναίκα που σέβεται τον εαυτό της οπωσδήποτε έχει ένα χρονοντούλαπο με φωτογραφίες, γραμματάκια, σημειωματάκια, τετράδια ολόκληρα γραμμένα».

Στη συνέχεια, εξομολογήθηκε: «Τι το ήθελα χριστούλι μου; Εγώ με τους ανθρώπους που έχω αγάπη και είναι στη ζωή μου ακόμα, έχω κρατήσει ένα χρονοντούλαπο. Είναι σοκαριστικά όταν τα διαβάζεις γιατί δεν θυμάσαι. Έχω μια ανάμνηση συναισθήματος αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ζωντανέψει. Οπότε είναι άνθρωποι της ζωής μου. Είπα λοιπόν ότι θα διαβάσω κάποια. Εδώ λοιπόν είναι ο Μάριος (σ.σ. Αθανασίου), ο οποίος έγραφε πολύ ωραία, να τον εκθέσω και έγραφε όπου έβρισκε. Εδώ είναι ένα κείμενο και από πίσω μου γράφει γράμμα. Εδώ είναι μια χαρτοπετσέτα που μου γράφει “Μαρία σ’αγαπώ”».

Ακόμα, η Μαρία Σολωμού αποκάλυψε: «Οι ημερομηνίες είναι 06/05/2004. Ο άνθρωπος έγραφε πολύ ωραία. Έχω και μια καρδιά που μέσα έχει ραβασάκια. Αλλά εδώ η χρονολογία δεν ξεκινάει με 2000 αλλά με 1993».

govastiletto.gr – Μαρία Σολωμού: Φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Αμοργό