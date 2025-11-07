Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Μαρία Σολωμού ήταν καλεσμένη στο Ποδ-cast της Άννας Ζηρδέλη, στην εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία», και μίλησε με ειλικρίνεια για τα λάθη της, αλλά και για όσα έχει μετανιώσει στη ζωή της.

Αρχικά, η γνωστή ηθοποιός είπε με το δικό της χιούμορ: «Έχω παρακαλέσει καλεσμένο τόσο πολύ, όσο ποτέ… Ούτε γκόμενο τόσο δύσκολα!», αναφερόμενη στη διαδικτυακή εκπομπή της, «Μαρία τη νύχτα».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι αυτή την περίοδο δεν είναι ερωτευμένη: «Είμαι πολύ κοντά με το ρόλο μου στη Μαιρούλα! Δεν είμαι ερωτευμένη, εάν με είδες έξω με γοητευτικό άντρα, σίγουρα ήταν ο γιος μου».

Σε άλλο σημείο, η Μαρία Σολωμού παραδέχτηκε: «Θα βάλω νυφικό στα 70, τότε θα μπορούσα να υποστηρίξω το “για πάντα”. Έχω μετανιώσει για όλη μου τη ζωή, για όλες τις επιλογές μου. Έχω κάνει ένα εκατομμύριο λάθη, θέλω να κάνω και νέα λάθη».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στον πολύ καλό φίλο της, Νίκο Μουτσινά, λέγοντας: «Τα αρνητικά του Νίκου Μουτσινά είναι τα ίδια με τα θετικά».

Δείτε το βίντεο:

