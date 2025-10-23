Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Μαρία Σολωμού, μετά το τέλος της εκπομπής της, «Μαρία τη Νύχτα», μίλησε στην εκπομπή του Mega, «Buongiorno» και έκανε κάποιες δηλώσεις.

Μάλιστα, η ηθοποιός ξεκινά, αυτή την περίοδο, τις παραστάσεις τoυ μιούζικαλ «Οικογένεια Addams», μαζί με τον Νίκο Μουτσινά, με την ίδια να μιλάει για τη συνεργασία τους.

Αρχικά, η Μαρία Σολωμού, μιλώντας για τη θεατρική παράσταση, είπε: «Δεν είμαι καθόλου έτοιμη για την Οικογένεια Addams να πω σε αυτό το σημείο, μη με βλέπεις με αυτό το ύφος. Έχουμε έρθει εδώ λιγάκι για να το κάνουμε ένα promo, δεν είναι ούτε τα ρούχα ούτε το μακιγιάζ το ίδιο. Πριν από 10 χρόνια χρησιμοποιήθηκε η ίδια περούκα, αυτό το ντεκολτέ θα το διατηρήσουμε για κάποιο λόγο, έτσι είναι. Παίζω με τον αιώνιο σύζυγό μου (σ.σ. τον Νίκο Μουτσινά), ήταν γραφτό να συμβεί κάποια στιγμή αυτό με τον Νίκο, ο οποίος σιχαίνεται την ζωή του. Για τον Νοέμβριο λίγο θα δυσκολευτούμε γιατί θα πάω και Θεσσαλονίκη, μιλάμε για τρελή διπολικότητα. Έχω αγχώδη διαταραχή, δεν διαχειρίζομαι καθόλου το άγχος μου και φροντίζω γι’ αυτό, έχω καιρό τώρα που το παλεύω πάρα πολύ».

Σχετικά με το τέλος εκπομπή της και την πιθανή επιστροφή της στην τηλεόραση, απάντησε με έντονο ύφος: «Δεν θεωρώ επιστροφή στην τηλεόραση την παρουσίαση, καθόλου, γιατί δεν είναι η δουλειά μου και το κάνω για το κέφι μου. Δεν το κάνω επαγγελματικά, είπα πάω να δοκιμάσω κάτι που το έχω σαν τρέλα, μια μικρή τρέλα, να κάνω μια συζήτηση, δεν το λέω συνέντευξη γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος, και ούτε φιλοδοξώ, και να κάνω μια κουβέντα όπως θα την έκανα στο μπαλκόνι μου. Μπορεί να είναι και λίγο βαρετή; Μπορεί να τραβήξει και λίγο παραπάνω; Μπορεί και να μην αφορά; Ηθοποιός είμαι, δεν προσπαθώ να περάσω σε αλλουνού… το κάνω για χαρά».

Πηγή: glomex