Η Μαρία Σολωμού μίλησε για τον έντονο τρόπο με τον οποίο βιώνει τα συναισθήματά της, αποκαλύπτοντας πως η αδικία είναι αυτό που μπορεί να την κάνει να χάσει την ψυχραιμία της.

Η ένταση και οι αντιδράσεις της

Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Ζω Καλά», το Σάββατο 24 Οκτωβρίου και παραδέχτηκε ότι τα συναισθήματά της αποτυπώνονται συχνά και στις εκφράσεις του προσώπου της.

«Ένταση έχω πάντα στο πρόσωπό μου. Ζω όλα τα συναισθήματα στο τέρμα τους. Δεν είμαι καθόλου εύθικτη, αλλά δεν αντέχω το αίσθημα της αδικίας. Εκεί απασφαλίζω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, έχει βιώσει στο παρελθόν έντονους καβγάδες και πλέον προσπαθεί α αποφεύγει τέτοιες αντιδράσεις. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η τελευταία φορά που τσακώθηκε έντονα ήταν το 2006, σε μια προσωπική της υπόθεση, όταν συνειδητοποίησε πως δεν ήθελε να επαναλάβει ανάλογες συμπεριφορές.

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