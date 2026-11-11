Ένα ξεχωριστό ταξίδι στην Ιαπωνία πραγματοποίησε η Μαρία Τζομπανάκη, έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά έναν διαφορετικό πολιτισμό και να περιηγηθεί σε ιστορικά σημεία της χώρας.

Η ηθοποιός επέλεξε τη Ναγκόγια, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ιαπωνίας, από όπου δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη μακρόχρονη καλλιτεχνική της πορεία, αλλά και τον ρόλο της Καλλιόπης στη δημοφιλή σειρά «Σασμός», η ηθοποιός φαίνεται πως απολαμβάνει κάθε στιγμή της ταξιδιωτικής της εμπειρίας.

Η κομψή εμφάνιση της ηθοποιού

Για την επίσκεψή της στο ιστορικό αξιοθέατο, η Μαρία Τζομπανάκη επέλεξε ένα total black σύνολο, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την προτίμησή της στις διαχρονικές και κομψές επιλογές.

Το μαύρο παλτό και το καπέλο ολοκλήρωσαν την εμφάνισή της, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα προσεγμένο αποτέλεσμα που ταίριαζε απόλυτα με το ταξιδιωτικό σκηνικό.

Οι φωτογραφίες της από την Ιαπωνία συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των διαδικτυακών της φίλων, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μικρές στιγμές από αυτή την ξεχωριστή απόδρασή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Tzompanaki (@mtzompanaki)

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