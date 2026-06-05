Μαρία Τζομπανάκη: Το τρυφερό στιγμιότυπο με τον Ορφέα Αυγουστίδη για τα 41α γενέθλιά του

Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερη για τον Ορφέα Αυγουστίδη, αφού έχει τα γενέθλιά του, με τη μητέρα του, Μαρία Τζομπανάκη, να του αφιερώνει δημόσια τις πιο θερμές ευχές της.

Η αγαπημένη ηθοποιός ανέβασε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, στο οποίο τη βλέπουμε να φιλά τρυφερά τον γιο της, σε μια φωτογραφία που αποτυπώνει τη στενή σχέση που τους συνδέει.