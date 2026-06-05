Μαρία Τζομπανάκη: Το τρυφερό στιγμιότυπο με τον Ορφέα Αυγουστίδη για τα 41α γενέθλιά του

Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερη για τον Ορφέα Αυγουστίδη, αφού έχει τα γενέθλιά του, με τη μητέρα του, Μαρία Τζομπανάκη, να του αφιερώνει δημόσια τις πιο θερμές ευχές της.
Η αγαπημένη ηθοποιός ανέβασε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, στο οποίο τη βλέπουμε να φιλά τρυφερά τον γιο της, σε μια φωτογραφία που αποτυπώνει τη στενή σχέση που τους συνδέει.
Συνοδεύοντας την ανάρτησή της με το τραγούδι «Beautiful Boy» του John Lennon, η Μαρία Τζομπανάκη έστειλε το δικό της μήνυμα αγάπης στον Ορφέα Αυγουστίδη, γράφοντας: «Να ζήσεις πολλά όμορφα χρόνια ζωή».
Μητέρα και γιος έχουν εκφράσει πολλές φορές δημόσια την αγάπη και την εκτίμηση που τρέφουν ο ένας για τον άλλον, με τη σημερινή ανάρτηση να αποτελεί μια ακόμη τρυφερή απόδειξη του ισχυρού δεσμού τους.
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