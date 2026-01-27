Η Μαρία Τζομπανάκη βρέθηκε στο θέατρο “Αλάμπρα” στην πρεμιέρα της παράστασης Φλαντρώ, και ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και ο σύζυγός της, Γιάννης Βάλβης.

Το ζευγάρι δεν έχασε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί μαζί, δείχνοντας πόσο στηρίζει ο ένας τον άλλον.

Η Μαρία Τζομπανάκη και ο Γιάννης Βάλβης παντρεύτηκαν το 2016, μετά από έναν χρόνο σχέσης, στην Κρήτη, στο γραφικό εκκλησάκι του Άη-Δημήτρη στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου.

Η ηθοποιός σε συνέντευξή της έχει δηλώσει ότι δεν ζηλεύει τον σύζυγό της, αλλά όταν δεν καταφέρνουν να μιλήσουν στο τηλέφωνο, ανησυχεί για εκείνον. Παρά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις που τους κρατούν μακριά, το ζευγάρι δείχνει να διατηρεί δυνατή επικοινωνία και αμοιβαίο σεβασμό.

Το μεγαλύτερο διάστημα που μπορεί να μείνουν χώρια είναι περίπου δύο μήνες, λόγω φόρτου εργασίας, αλλά αυτό δεν της δημιουργεί παράπονο, καθώς εκτιμά τον χαρακτήρα και την παρουσία του στη ζωή της.

Πηγή: NDP Photo Agency

