Η εντυπωσιακή τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Στάδιο «Σαν Σίρο» του Μιλάνου. Την παράσταση έκλεψε η παγκοσμίου φήμης Mariah Carey, η οποία μάγεψε το κοινό με την εμφάνιση και την ερμηνεία της.

Στο πλαίσιο της φαντασμαγορικής τελετής, η διάσημη τραγουδίστρια παρουσίασε μια ξεχωριστή εκδοχή του εμβληματικού τραγουδιού της δεκαετίας του 1950 «Nel blu dipinto di blu», γνωστού παγκοσμίως ως «Volare». Η ερμηνεία της αποθεώθηκε από τους θεατές στο «Σαν Σίρο».

Το τραγούδι έγινε γνωστό μέσα από την πρώτη του εκτέλεση από τον Ιταλό καλλιτέχνη Domenico Modugno και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά κομμάτια διεθνώς.

Στην σκηνή εμφανίστηκε και ο Ιταλός τενόρος Andrea Bocelli.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα παρουσίασαν μια μοναδική τελετή έναρξης, που συνδύασε στοιχεία από τις δύο συνδιοργανώτριες πόλεις, επιδιώκοντας να αποτυπώσει τόσο την αστική όσο και την ορεινή ζωή της Ιταλίας.

Επίσης, τα πρώτα μέρη της τελετής περιλάμβαναν ένα φόρο τιμής στον εκλιπόντα Ιταλό σχεδιαστή μόδας Giorgio Armani‎‎, ο οποίος είχε ως βάση του το Μιλάνο και απεβίωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Στην τελετή συμμετείχαν 1.200 καλλιτέχνες με το μεγαλύτερο σε ηλικία να είναι 70 ετών και το νεότερο να είναι ηλικίας 10 ετών.

