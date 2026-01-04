Η Mariah Carey δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, σχολιάζοντας με τρόπο παιχνιδιάρικο το τέλος της εορταστικής περιόδου.

Στο βίντεο, ένα ζευγάρι ξεστολίζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στο οποίο ξεχωρίζουν τα αρχικά της τραγουδίστριας.

Τότε η Mariah Carey, γνωστή και ως «βασίλισσα των Χριστουγέννων», εμφανίζεται ξαφνικά, προσπαθώντας να σταματήσει τη διαδικασία με έντονο, αλλά αστείο ύφος.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η τραγουδίστρια σχολίασε με χιούμορ: «Όταν λένε ότι τα Χριστούγεννα τελείωσαν», προκαλώντας γέλιο στους θαυμαστές της και θυμίζοντας την αξεπέραστη σχέση της με τη γιορτινή περίοδο.

