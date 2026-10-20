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Η Mariah Carey δικαιώθηκε στη δικαστική διαμάχη με τον αδελφό της, Morgan Carey, καθώς απορρίφθηκε η αγωγή ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει εναντίον της.

Ο ίδιος υποστήριζε ότι η τραγουδίστρια τον δυσφήμησε μέσα από την αυτοβιογραφία της, The Meaning of Mariah Carey, η οποία κυκλοφόρησε το 2020.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η απόφαση εκδόθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου από τη δικαστή Leslie A. Stroth του Ανώτατου Δικαστηρίου της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, ο Morgan Carey ενδέχεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Γιατί απορρίφθηκε η αγωγή

Όπως προκύπτει από την απόφαση, ο Morgan Carey δεν κατάφερε να αποδείξει ότι η αδελφή του ενήργησε με πραγματική κακοβουλία.

Συγκεκριμένα, δεν τεκμηρίωσε ότι η τραγουδίστρια γνώριζε πως οι αναφορές της ήταν ψευδείς ή ότι αγνόησε απερίσκεπτα την αλήθεια.

Στην αγωγή του, ο αδελφός της Mariah Carey αμφισβήτησε συγκεκριμένα σημεία της αυτοβιογραφίας της, στα οποία γινόταν αναφορά στο παρελθόν του.

Μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια υποστήριζε στο βιβλίο ότι εκείνος είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης και είχε πουλήσει κοκαΐνη, ισχυρισμούς που ο ίδιος αρνήθηκε.

Σε ένα απόσπασμα που επικαλέστηκε στην αγωγή του, η 57χρονη τότε τραγουδίστρια έγραφε ότι ο Morgan Carey «προμήθευε διακριτικά τους όμορφους ανθρώπους με τις… σκόνες για τα πάρτι τους».

Ο Morgan Carey θεώρησε ότι οι συγκεκριμένες αναφορές έβλαψαν τη φήμη του και γι’ αυτό διεκδίκησε αποζημίωση 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Με την απόρριψη της αγωγής, η δικαστική διαμάχη καταλήγει προς το παρόν υπέρ της Mariah Carey, με το ενδεχόμενο έφεσης να παραμένει ανοιχτό.

 

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