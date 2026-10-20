Η Mariah Carey δικαιώθηκε στη δικαστική διαμάχη με τον αδελφό της, Morgan Carey, καθώς απορρίφθηκε η αγωγή ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει εναντίον της.

Ο ίδιος υποστήριζε ότι η τραγουδίστρια τον δυσφήμησε μέσα από την αυτοβιογραφία της, The Meaning of Mariah Carey, η οποία κυκλοφόρησε το 2020.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η απόφαση εκδόθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου από τη δικαστή Leslie A. Stroth του Ανώτατου Δικαστηρίου της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, ο Morgan Carey ενδέχεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Γιατί απορρίφθηκε η αγωγή

Όπως προκύπτει από την απόφαση, ο Morgan Carey δεν κατάφερε να αποδείξει ότι η αδελφή του ενήργησε με πραγματική κακοβουλία.

Συγκεκριμένα, δεν τεκμηρίωσε ότι η τραγουδίστρια γνώριζε πως οι αναφορές της ήταν ψευδείς ή ότι αγνόησε απερίσκεπτα την αλήθεια.

Στην αγωγή του, ο αδελφός της Mariah Carey αμφισβήτησε συγκεκριμένα σημεία της αυτοβιογραφίας της, στα οποία γινόταν αναφορά στο παρελθόν του.

Μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια υποστήριζε στο βιβλίο ότι εκείνος είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης και είχε πουλήσει κοκαΐνη, ισχυρισμούς που ο ίδιος αρνήθηκε.

Σε ένα απόσπασμα που επικαλέστηκε στην αγωγή του, η 57χρονη τότε τραγουδίστρια έγραφε ότι ο Morgan Carey «προμήθευε διακριτικά τους όμορφους ανθρώπους με τις… σκόνες για τα πάρτι τους».

Ο Morgan Carey θεώρησε ότι οι συγκεκριμένες αναφορές έβλαψαν τη φήμη του και γι’ αυτό διεκδίκησε αποζημίωση 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Με την απόρριψη της αγωγής, η δικαστική διαμάχη καταλήγει προς το παρόν υπέρ της Mariah Carey, με το ενδεχόμενο έφεσης να παραμένει ανοιχτό.

Mariah Carey scores legal victory against brother in court as his defamation lawsuit over her memoir is dismissed https://t.co/7wSqwhpyDK — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 20, 2026

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