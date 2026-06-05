Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ετοιμάζονται να γίνουν γονείς για πρώτη φορά, αφού η άφιξη του μωρού τους πλησιάζει.

Το αγαπημένο ζευγάρι μοιράζεται συχνά στιγμές από την περίοδο της εγκυμοσύνης μέσα από τα social media, δίνοντας στους διαδικτυακούς φίλους του μια εικόνα από την καθημερινότητά του.

Μάλιστα, ο Σάκης Κατσούλης ανέβασε ένα βίντεο από τον υπέρηχο της συζύγου του, ενημερώνοντας ότι σε λιγότερο από 48 ώρες θα γνωρίσουν τον μπέμπη τους.

Ο Σάκης Κατσούλης έγραψε: «Last time, for sure. Τελευταίες στιγμές αναμονής. Αν όλα πάνε όπως τα περιμένουμε, σε λιγότερο από 48 ώρες θα γνωρίσουμε τον μπεμπίνο μας. Τι απίστευτο συναίσθημα».

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr – Σάκης Κατσούλης: Αποκάλυψε πότε θα γεννήσει η Μαριαλένα Ρουμελιώτη – «Θα είμαστε τρεις»