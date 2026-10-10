Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, καθώς έγινε θεία! Η αδελφή της έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κορίτσι, γεμίζοντας με απέραντη χαρά ολόκληρη την οικογένεια. Η πρώην παίκτρια του Survivor βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο μαιευτήριο για να στηρίξει την αγαπημένη της αδελφή, έχοντας πάντα στο πλευρό της τον σύζυγό της, Σάκη Κατσούλη. Η Μαριαλένα μοιράστηκε τη συγκίνησή της με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, αναρτώντας τρυφερά στιγμιότυπα με τη νεογέννητη ανιψιά της.

Η συγκινητική ανάρτηση για την αδελφή της

Όπως αποκάλυψε, πριν από τέσσερις μήνες είχε βιώσει η ίδια το θαύμα της μητρότητας, ενώ τώρα είχε την ευκαιρία να ζήσει μια αντίστοιχα συγκινητική στιγμή από μια εντελώς διαφορετική πλευρά, δίπλα στην αδελφή της.

«Και κατέληξε με τον πιο όμορφο και γλυκό τρόπο…🤍

Πριν από τέσσερις μήνες έζησα το θαύμα της γέννησης μέσα από τον δικό μου τοκετό. Σήμερα το έζησα από μια άλλη πλευρά, δίπλα στην αδερφή μου, σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της. Μια εμπειρία γεμάτη συναισθήματα που θα κρατάω για πάντα μέσα μου.

Καλώς ήρθες στον κόσμο, πριγκίπισσά μας! 🎀», έγραψε χαρακτηριστικά η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, συνοδεύοντας τα λόγια της με μια τρυφερή φωτογραφία της αδελφής της και του νεογέννητου μωρού.

Σε ένα ακόμη Instagram Story, η ίδια δημοσίευσε φωτογραφία από την προηγούμενη ημέρα, στην οποία ποζάρει μαζί με την αδελφή της, λίγο πριν εκείνη γίνει μητέρα. «Κάπως έτσι έκλεισε η χθεσινή μας μέρα…», έγραψε πάνω στο στιγμιότυπο.

Από αυτή την ιδιαίτερη οικογενειακή στιγμή δεν έλειψε ούτε ο Σάκης Κατσούλης, ο οποίος βρέθηκε στο μαιευτήριο και μοιράστηκε τη χαρά της οικογένειας.

«It’s a girl…!! 💕», έγραψε αρχικά, ενώ στη συνέχεια απευθύνθηκε στη μητέρα του μωρού με ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα: «Ζήλεψε η @vasiliki.rou και είπε να ακολουθήσει τα βήματα μας!! 🥹🫵🏻🤞🏻 Δεν υπάρχει πιο όμορφο συναίσθημα από το να ακούς νεογέννητα μωράκια και να βλέπεις γονείς & οικογένειες γεμάτες δάκρυα χαράς και συγκίνησης!! 🥹🙏🏻».

Υπενθυμίζεται ότι η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης έγιναν γονείς για πρώτη φορά στις 6 Ιουνίου 2026, όταν ήρθε στον κόσμο ο γιος τους.

Οι δυο τους ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου τον Ιανουάριο του 2026, ενώ λίγους μήνες αργότερα κράτησαν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί, ξεκινώντας ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο στην κοινή τους πορεία.

govastiletto.gr -Σάκης Κατσούλης: Αποκαλύπτει πώς γνώρισε τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη